Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

На среду, 13 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 копейку.

Курс евро также снизился на 1 копейку и составил 30,75 грн/€.

Курсы валют на 12.06.2018:

100 долларов США - 2608.7490

100 евро - 3075.1933

100 польских злотых - 719.2762

100 российских рублей - 4.1845

100 швейцарских франков - 2647.6051

100 юаней - 407.3320

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.