Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

На среду, 13 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,08 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 копейку.
Курс евро также снизился на 1 копейку и составил 30,75 грн/€.
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Курсы валют на 12.06.2018:
100 долларов США - 2608.7490
100 евро - 3075.1933
100 польских злотых - 719.2762
100 российских рублей - 4.1845
100 швейцарских франков - 2647.6051
100 юаней - 407.3320
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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