Курс валют от НБУ: доллар еще снизился

Евро укрепился на несколько копеек

На вторник, 12 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,09 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился еще на 5 копеек.

При этом курс евро укрепился на 4 копейки и составил 30,76 грн/€.

Курсы валют на 12.06.2018:

100 долларов США - 2609.1315

100 евро - 3076.1660

100 польских злотых - 720.9370

100 российских рублей - 4.1851

100 швейцарских франков - 2644.7993

100 юаней - 407.3421

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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.