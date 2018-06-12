Курс валют от НБУ: доллар еще снизился

На вторник, 12 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,09 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился еще на 5 копеек.
При этом курс евро укрепился на 4 копейки и составил 30,76 грн/€.
- Читайте также: Каким будет курс доллара до 15 июня - прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 12.06.2018:
100 долларов США - 2609.1315
100 евро - 3076.1660
100 польских злотых - 720.9370
100 российских рублей - 4.1851
100 швейцарских франков - 2644.7993
100 юаней - 407.3421
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования