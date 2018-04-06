Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

Гривна отвоевала свои позиции у евро и доллара

На пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,06 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 20 копеек.

Курс евро также опустился, но на 29 копеек и составляет 31,95 грн/€.

Курсы валют на 6.04.2018:

100 долларов США - 2606.6537

100 евро - 3195.7574

100 польских злотых - 760.1526

10 российских рублей - 4.5270

100 швейцарских франков - 2709.1874

100 юаней - 413.4120

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.