Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

На пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,06 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 20 копеек.
Курс евро также опустился, но на 29 копеек и составляет 31,95 грн/€.
Курсы валют на 6.04.2018:
100 долларов США - 2606.6537
100 евро - 3195.7574
100 польских злотых - 760.1526
10 российских рублей - 4.5270
100 швейцарских франков - 2709.1874
100 юаней - 413.4120
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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