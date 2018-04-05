Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На четверг, 5 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,26 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 6 копеек.
Курс евро также опустился, но на 16 копеек и составляет 32,24 грн/€.
Курсы валют на 5.04.2018:
100 долларов США - 2626.3057
100 евро - 3224.0529
100 польских злотых - 766.9925
10 российских рублей - 4.5466
100 швейцарских франков - 2737.8166
100 юаней - 416.4959
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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