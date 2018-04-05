Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На четверг, 5 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,26 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 6 копеек.

Курс евро также опустился, но на 16 копеек и составляет 32,24 грн/€.

Курсы валют на 5.04.2018:

100 долларов США - 2626.3057

100 евро - 3224.0529

100 польских злотых - 766.9925

10 российских рублей - 4.5466

100 швейцарских франков - 2737.8166

100 юаней - 416.4959

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.