Каким будет курс доллара до 6 апреля – прогноз Atlant Finance

В настоящее время математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,2-26,7 грн/$ на межбанковском рынке и 26-26,5 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

В понедельник доллар продолжил дорожать. За день курс вырос на 2 копейки. Основная причина – это возмещение НДС для экспортеров, которое привело к уменьшению объема продаж валюты на межбанке. А для банковской системы – это дополнительная гривневая ликвидность, которая стимулирует спрос на валюту. Спрос и предложение на межбанке находились в определенном равновесии, поэтому НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

Во вторник ситуация на межбанке снова сложилась не в пользу гривни, курс доллара вырос на очередные 2 копейки. Предложение валюты превышало спрос только с самого начала торгов, после чего покупатели валюты изменили ситуацию и спрос незначительно превышал предложение, а рынок находился в сбалансированном состоянии. В результате этого Нацбанк на межбанковский валютный рынок в форме аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В среду гривне снова не повезло. За день курс вырос на 13 копеек. В результате того, что спрос значительно превышал предложение, доллару удалось усилиться. Нацбанк на рынок в формате аукциона по продаже или покупке доллара не выходил.

В четверг ситуация с ростом валютных котировок снова не давала покоя межбанку. С самого начала торгов спрос на валюту значительно превышал предложение. На рынке ощущалась готовность доллара закрепиться выше уровня в 26,5 грн/$. Продавцы валюты, наблюдая за трендом, не спешили выходить на межбанк с продажей обязательной доли валютной выручки и ожидали максимально высокого курса. Такие действия экспортеров заставили регулятора выйти на рынок с продажей валюты в формате "запроса лучшего курса", чтобы утолить жажду и удержать котировки. Продал Нацбанк около $30 млн в пределах коридора 26,55-26,57 грн/$, что позволило стабилизировать ситуацию на валютном рынке. После этого продавцы, которые ожидали максимально высоких котировок, занервничали и вышли на межбанковский рынок с продажей, но теперь уже покупатели не спешили с покупкой, что привело к снижению курса доллара. В конечном итоге за день курс после всех прыжков и падений снизился на 2 копейки.

Активность на межбанке была очень высокой, а обстановка достаточно нервной. Это вполне понятно, так как это был последний полноценный день на валютном рынке в этом месяце и квартале. С пятницы в США и ЕС отмечают пасхальные праздники и все расчеты в долларах и евро украинским клиентам придется проводить на условиях ТОМ (расчеты в гривне "сегодня", а поставка валюты – "завтра"). Нацбанк на межбанковский валютный рынок в форме аукциона по покупке или продаже доллара не выходил.