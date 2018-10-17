Курс валют от НБУ: евро и доллар немного подорожали

На среду, 17 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,93 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 1 копейку.

Евро подорожал на 4 копейки и его курс составил 32,36 грн/€.

Курсы валют на 17.10.2018:

100 долларов США – 2793.0020

100 евро – 3236.2514

100 польских злотых – 754.5468

10 российских рублей – 4.2621

100 швейцарских франков – 2827.9023

100 юаней – 404.0516

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.