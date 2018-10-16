Курс валют от НБУ: доллар и евро упали в цене

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Доллар подешевел на 6 копеек, а евро - на 7
Фото: pixabay

Доллар подешевел на 6 копеек, а евро - на 7

На вторник, 16 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,92 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 6 копеек

При этом евро подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,32 грн/€.

Курсы валют на 16.10.2018:

100 долларов США – 2792.8166

100 евро – 3232.4059

100 польских злотых – 752.8428

10 российских рублей – 4.2331

100 швейцарских франков – 2818.1394

100 юаней – 403.8337

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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