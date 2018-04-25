Курс валют от НБУ: доллар вырос

На среду, 25 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 5 копеек.

Курс евро при этом остался на прежнем уровне в 31,97 грн/€.

Курсы валют на 25.04.2018:

100 долларов США - 2617.7264



100 евро - 3197.0293



100 польских злотых - 761.2699

10 российских рублей - 4.2451

100 швейцарских франков - 2676.6822

100 юаней - 415.1339

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.