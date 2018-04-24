Курс валют от НБУ: евро опустился ниже 32 грн

На вторник, 24 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 5 копеек.

Курс евро также упал на 31 копейку и составляет 31,97 грн/€.

Курсы валют на 24.04.2018:

100 долларов США - 2612.5554

100 евро - 3197.2453

100 польских злотых - 763.1932

10 российских рублей - 4.2298

100 швейцарских франков - 2677.5356

100 юаней - 414.1080

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.