Каким будет курс доллара до 27 апреля – прогноз Atlant Finance

Cегодня математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26-26,5 грн/$ на межбанковском рынке и 25,9-26,4 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

В понедельник предложение валюты на межбанке незначительно превышало спрос, что позволило гривне немного усилить свои позиции. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

Во вторник на рынке можно было почувствовать наступление периода бюджетных платежей из-за роста объема торгов, который с понедельника вырос на 47,7%. На торгах последних дней не было особого доминирования покупателей или продавцов, но наблюдались периодические нестыковки спроса и предложения, что и приводило к ситуативным временным перекосам курса. В целом, эти диспропорции не такие уж значительные и рынок сам справился с ситуацией. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В среду динамику торгов задавал период бюджетных платежей. Спрос на валюту немного превышал предложение, что привело к незначительному усилению доллара. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил. Однако, регулятор вышел на межбанк в анонимном формате, продавая валюту в середине торговой сессии.

В четверг курс гривни упал почти на 8 копеек. Спрос в ходе торгов преобладал над предложением, что и привело к росту американской валюты. Курс мог снизиться больше, однако, вероятно на рынок с продажей валюты вышел НБУ в анонимном формате с помощью платформы Matching. Он не допустил заметных перекосов курса пары доллар-гривня. Регулятор на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.