Курс валют от НБУ: доллар вырос

На пятницу, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,98 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 6 копеек.
Тем временем курс евро опустился на 8 копеек и составляет 32,02 грн/€.
Курсы валют на 13.04.2018:
100 долларов США - 2598.6350
100 евро - 3202.2979
100 польских злотых - 765.2944
10 российских рублей - 4.1869
100 швейцарских франков - 2696.4449
100 юаней - 413.4558
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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