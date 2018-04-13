Курс валют от НБУ: доллар вырос

На пятницу, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,98 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 6 копеек.

Тем временем курс евро опустился на 8 копеек и составляет 32,02 грн/€.

Курсы валют на 13.04.2018:

100 долларов США - 2598.6350

100 евро - 3202.2979

100 польских злотых - 765.2944

10 российских рублей - 4.1869

100 швейцарских франков - 2696.4449

100 юаней - 413.4558

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.