Курс валют от НБУ: гривна отвоевала позиции у доллара

На четверг, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,92 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 5 копеек.

Курс евро не изменился и составляет 32,10 грн/€.

Курсы валют на 12.04.2018:

100 долларов США - 2592.5912



100 евро - 3210.6649



100 польских злотых - 765.9943

10 российских рублей - 4.0470

100 швейцарских франков - 2708.2792

100 юаней - 412.6023

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.