Курс валют от НБУ: гривна отвоевала позиции у доллара

На четверг, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,92 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 5 копеек.
Курс евро не изменился и составляет 32,10 грн/€.
Курсы валют на 12.04.2018:
100 долларов США - 2592.5912
100 евро - 3210.6649
100 польских злотых - 765.9943
10 российских рублей - 4.0470
100 швейцарских франков - 2708.2792
100 юаней - 412.6023
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования