Курс валют от НБУ: евро подешевел

0 комментировать
Евро подешевел на 12 копеек
Фото: pixabay

Евро подешевел на 12 копеек

На среду, 10 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара не изменился.

При этом, евро подешевел на 12 копеек и его курс составил 32,11 грн/€.

 

 

Курсы валют на 10.10.2018:

100 долларов США – 2808.1440

100 евро – 3211.1127

100 польских злотых – 744.0882

10 российских рублей – 4.2289

100 швейцарских франков – 2821.4679

100 юаней – 405.5203

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове