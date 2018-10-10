Курс валют от НБУ: евро подешевел

На среду, 10 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара не изменился.
При этом, евро подешевел на 12 копеек и его курс составил 32,11 грн/€.
Курсы валют на 10.10.2018:
100 долларов США – 2808.1440
100 евро – 3211.1127
100 польских злотых – 744.0882
10 российских рублей – 4.2289
100 швейцарских франков – 2821.4679
100 юаней – 405.5203
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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