Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На четверг, 27 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,14 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 8 копеек.

Курс евро упал на 1 копейку и составил 33,03 грн/€.

Курсы валют на 27.09.2018:

100 долларов США – 2814.2843

100 евро – 3303.1255

100 польских злотых – 771.2897

10 российских рублей – 4.2797

100 швейцарских франков – 2905.3791

100 юаней – 409.3853

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.