Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На четверг, 27 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,14 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 8 копеек.
Курс евро упал на 1 копейку и составил 33,03 грн/€.
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Курсы валют на 27.09.2018:
100 долларов США – 2814.2843
100 евро – 3303.1255
100 польских злотых – 771.2897
10 российских рублей – 4.2797
100 швейцарских франков – 2905.3791
100 юаней – 409.3853
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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