Каким будет курс доллара до 28 сентября – прогноз Atlant Finance

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Доллар уступает гривне
Фото: flickr / Dylan Factor

Доллар уступает гривне

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 27,9-28,4 грн/$ на межбанковском и 27,8-28,3 грн/$ – на наличном рынке.

В понедельник с самого начала торговой сессии спрос на валюту превышал предложение. Продавцы не спешили с продажей, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке – покупатели есть, а НБУ любой излишек выкупает – почему бы не попридержать валюту и не дождаться максимального уровня котировок. После обеда продавцам все же пришлось выйти на рынок с продажей валюты в рамках обязательного объема в 50% от валютной выручки.

Во вторник история повторилась. После роста котировок в первый час сессии наступила относительная стабилизация котировок, а к концу сессии гривня почти отвоевала утраченное. Фактор бюджетных платежей уже начал влиять на валютный рынок, и увеличивать предложение валюты. Но пика объема предложения еще нет.

В среду с самого начала торгов продавцы валюты попробовали действовать уже по привычной тактике, но спрос на рынке был очень низким. Покупатели не спешили, ожидая дальнейшего укрепления гривни. Основные операции прошли по курсу в районе 28,1 грн/$.

В четверг основным драйвером котировок на межбанке был фактор завершения бюджетных платежей. Именно активная продажа валюты на межбанке влияла на курс в течении дня и помогла гривне немного потеснить доллар. Экспортеры не придерживали свои продажи на опасениях снижения котировок и необходимости завершения расчетов с государством.

В пятницу период бюджетных платежей закончился, и доллар прогнозируемо начал расти. С самого начала торговой сессии спрос на валюту превышал предложение. Экспортеры не спешили с продажами, придерживая валюту с расчетом на рост котировок. В результате за день доллару удалось укрепиться на 2 копейки.

НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты в эти дни не выходил.

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