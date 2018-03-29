Курс валют от НБУ: доллар подорожал на 10 копеек

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Доллар подорожал на 10 копеек
Фото: NBU via flickr

Доллар подорожал на 10 копеек

На четверг, 29 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,40 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 10 копеек.

Курс евро подорожал на 18 копеек и составляет 32,73 грн/€.

Курсы валют на 29.03.2018:

100 долларов США - 2640.5249

100 евро - 3273.7228

100 польских злотых - 778.1239

10 российских рублей - 4.5874

100 швейцарских франков - 2774.1062

100 юаней - 419.8642

С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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