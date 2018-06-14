Курс валют от НБУ: доллар подорожал, евро продолжил падение

Доллар подорожал на 4 копейки к гривне

На четверг, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 4 копейки.

Тем временем курс евро опустился на 2 копейки и составил 30,73 грн/€.

Курсы валют на 14.06.2018:

100 долларов США - 2612.4210

100 евро - 3073.2521

100 польских злотых - 718.6204

100 российских рублей - 4.1391

100 швейцарских франков - 2645.7060

100 юаней - 408.1723

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.