Курс валют от НБУ: доллар подорожал, евро продолжил падение

На четверг, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 4 копейки.
Тем временем курс евро опустился на 2 копейки и составил 30,73 грн/€.
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Курсы валют на 14.06.2018:
100 долларов США - 2612.4210
100 евро - 3073.2521
100 польских злотых - 718.6204
100 российских рублей - 4.1391
100 швейцарских франков - 2645.7060
100 юаней - 408.1723
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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