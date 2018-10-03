Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На среду, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.
Евро подешевел на 11 копеек и его курс составил 32,63 грн/€.
Курсы валют на 03.10.2018:
100 долларов США – 2827.6259
100 евро – 3263.9286
100 польских злотых – 760.6984
10 российских рублей – 4.3354
100 швейцарских франков – 2874.6949
100 юаней – 411.6600
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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