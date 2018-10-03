Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

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Доллар вырос на 6 копеек
Фото: flickr/frolova_inga

Доллар вырос на 6 копеек

На среду, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.

Евро подешевел на 11 копеек и его курс составил 32,63 грн/€.

Курсы валют на 03.10.2018:

100 долларов США – 2827.6259

100 евро – 3263.9286

100 польских злотых – 760.6984

10 российских рублей – 4.3354

100 швейцарских франков – 2874.6949

100 юаней – 411.6600

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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