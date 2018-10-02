Курс валют от НБУ: гривня отвоевывает позиции у доллара

0 комментировать
Гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро
Фото: PrivatFinance

Гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

На вторник, 2 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,21 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.

Евро подорожал на 2 копейки и его курс составил 32,74 грн/€.

Курсы валют на 02.10.2018:

100 долларов США – 2821.2677

100 евро – 3274.3633

100 польских злотых – 765.1097

10 российских рублей – 4.3024

100 швейцарских франков – 2868.7255

100 юаней – 410.7330

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Иван Компан
Иван Компан Провал Tesla в конце блестящего квартала 0

Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.

Станислав Куценко
Станислав Куценко Чем закончится "дружба" Украины с Россией 0

17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.

Галина Вдовина
Галина Вдовина Перспективы таможенного постаудита в Украине 0

Возрождение таможенного постаудита – одна из топ-тем заседаний таможенного комитета и встреч на разных уровнях, организованных профильной общественностью, с момента его варварского поглощения Миндоходов и по настоящее время.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове