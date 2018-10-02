Курс валют от НБУ: гривня отвоевывает позиции у доллара

Гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

На вторник, 2 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,21 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 копеек.

Евро подорожал на 2 копейки и его курс составил 32,74 грн/€.

Курсы валют на 02.10.2018:

100 долларов США – 2821.2677

100 евро – 3274.3633

100 польских злотых – 765.1097

10 российских рублей – 4.3024

100 швейцарских франков – 2868.7255

100 юаней – 410.7330

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.