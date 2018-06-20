Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

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Доллар вырос на 12 копеек
Фото: Flickr

Доллар вырос на 12 копеек

На среду, 20 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,44 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 12 копеек

При этом, курс евро упал на 7 копеек и составил 30,50 грн/€.

Курсы валют на 20.06.2018:

100 долларов США - 2644.6439

100 евро - 3050.3323

100 польских злотых - 707.0283

100 российских рублей - 4.1279

100 швейцарских франков - 2652.2322

100 юаней - 407.9893

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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