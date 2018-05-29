Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

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Евро подешевел на 9 копеек
Фото: pixabay/1588877

Евро подешевел на 9 копеек

На вторник, 29 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,14 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 4 копейки.

При этом, курс евро опустился на 9 копеек и составил 30,52 грн/€.

Курсы валют на 29.05.2018:

100 долларов США - 2614.9490

100 евро - 3052.9530

100 польских злотых - 708.5061

10 российских рублей - 4.2405

100 швейцарских франков - 2633.4451

100 юаней - 409.1827

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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