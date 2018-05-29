Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На вторник, 29 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,14 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 4 копейки.
При этом, курс евро опустился на 9 копеек и составил 30,52 грн/€.
- Читайте также: Каким будет курс доллара до 1 июня - прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 29.05.2018:
100 долларов США - 2614.9490
100 евро - 3052.9530
100 польских злотых - 708.5061
10 российских рублей - 4.2405
100 швейцарских франков - 2633.4451
100 юаней - 409.1827
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования