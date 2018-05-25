Курс валют от НБУ: гривня ослабла к евро и доллару

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Доллар подорожчав на 2 копейки
Фото: pixabay

Доллар подорожчав на 2 копейки

На пятницу, 25 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,10 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 2 копейки.

Курс евро вырос на 8 копеек и составил 30,61 грн/€.

Курсы валют на 25.05.2018:

100 долларов США - 2610.7517

100 евро - 3061.8896

100 польских злотых - 711.5544

10 российских рублей - 4.2514

100 швейцарских франков - 2637.9681

100 юаней - 408.9717

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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