Курс валют от НБУ: гривня ослабла к евро и доллару

На пятницу, 25 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,10 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 2 копейки.
Курс евро вырос на 8 копеек и составил 30,61 грн/€.
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Курсы валют на 25.05.2018:
100 долларов США - 2610.7517
100 евро - 3061.8896
100 польских злотых - 711.5544
10 российских рублей - 4.2514
100 швейцарских франков - 2637.9681
100 юаней - 408.9717
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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