Курс валют от НБУ: доллар подорожал

На четвер, 31 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,13 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 4 копейки.
При этом, курс евро также вырос на 24 копейки и составил 30,40 грн/€.
- Читайте также: Каким будет курс доллара до 1 июня - прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 31.05.2018:
100 долларов США - 2613.5817
100 евро - 3040.1182
100 польских злотых - 704.7915
10 российских рублей - 4.1755
100 швейцарских франков - 2640.5961
100 юаней - 407.1242
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования