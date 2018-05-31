Курс валют от НБУ: доллар подорожал

На четвер, 31 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,13 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 4 копейки.

При этом, курс евро также вырос на 24 копейки и составил 30,40 грн/€.

Курсы валют на 31.05.2018:

100 долларов США - 2613.5817

100 евро - 3040.1182

100 польских злотых - 704.7915

10 российских рублей - 4.1755

100 швейцарских франков - 2640.5961

100 юаней - 407.1242

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.