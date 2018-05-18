Курс валют от НБУ: доллар подешевел еще больше

На пятницу, 18 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,18 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился еще на 2 копейки.

При этом курс евро повысился на 3 копейки и составил 30,91 грн/€.

Курсы валют на 18.05.2018:

100 долларов США - 2618.8814



100 евро - 3091.5895



100 польских злотых - 720.6670

10 российских рублей - 4.2362

100 швейцарских франков - 2615.7792

100 юаней - 411.2578

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.