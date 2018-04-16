Курс валют от НБУ: после выходных доллар и евро подорожали

На понедельник, 16 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 14 копеек.

Тем временем курс евро вырос на 15 копеек и составляет 32,17 грн/€.

Курсы валют на 16.04.2018:

100 долларов США - 2612.4909

100 евро - 3217.8050

100 польских злотых - 770.4918

10 российских рублей - 4.2527

100 швейцарских франков - 2714.5310

100 юаней - 415.9359

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.