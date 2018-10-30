Курс валют от НБУ: доллар подешевел

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Доллар продолжил снижаться
Фото: Нацбанк/Flickr

Доллар продолжил снижаться

На вторник, 30 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,20 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 6 копеек.

Евро подорожал на 3 копейки и его курс составил 32,09 грн/€.

Курсы валют на 30.10.2018:

100 долларов США – 2820.2526

100 евро – 3209.7295

100 польских злотых – 743.3026

10 российских рублей – 4.2853

100 швейцарских франков – 2819.5094

100 юаней – 405.2945

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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