Курс валют от НБУ: евро существенно подешевел

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Евро упал в цене на 28 копеек

Евро упал в цене на 28 копеек

На понедельник, 29 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.

Евро подешевел на 28 копеек его курс составил 32,06 грн/€.

Курсы валют на 29.10.2018:

100 долларов США – 2826.5984

100 евро – 3206.7759

100 польских злотых – 742.7047

10 российских рублей – 4.3066

100 швейцарских франков – 2821.1277

100 юаней – 406.9461

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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