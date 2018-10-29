Курс валют от НБУ: евро существенно подешевел

На понедельник, 29 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.
Евро подешевел на 28 копеек его курс составил 32,06 грн/€.
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Курсы валют на 29.10.2018:
100 долларов США – 2826.5984
100 евро – 3206.7759
100 польских злотых – 742.7047
10 российских рублей – 4.3066
100 швейцарских франков – 2821.1277
100 юаней – 406.9461
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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