Курс валют от НБУ: доллар немного укрепился

На пятницу, 4 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,19 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 4 копейки.

Курс евро в то же время остался стабилен - и составляет 31,40 грн/€.

Курсы валют на 04.05.2018:

100 долларов США - 2619.1470



100 евро - 3140.8811

100 польских злотых - 736.8117

10 российских рублей - 4.1256

100 швейцарских франков - 2626.5940

100 юаней - 412.5410

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.