Курс валют от НБУ: доллар и евро упали после стремительного роста

На пятницу, 22 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек.
Курс евро также упал, но на 30 копеек и составил 30,35 грн/€.
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Курсы валют на 22.06.2018:
100 долларов США - 2630.5365
100 евро - 3035.1130
100 польских злотых - 701.6629
100 российских рублей - 4.1239
100 швейцарских франков - 2640.1470
100 юаней - 404.8059
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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