Курс валют от НБУ: доллар и евро упали после стремительного роста

На пятницу, 22 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек.

Курс евро также упал, но на 30 копеек и составил 30,35 грн/€.

Курсы валют на 22.06.2018:

100 долларов США - 2630.5365

100 евро - 3035.1130

100 польских злотых - 701.6629

100 российских рублей - 4.1239

100 швейцарских франков - 2640.1470

100 юаней - 404.8059

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.