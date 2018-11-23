Курс валют от НБУ: доллар и евро снизились

На пятницу, 23 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,74 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.

Евро также подешевел на 5 копеек – до 31,63 грн/€.

Курсы валют на 23.11.2018:

100 долларов США – 2774.5837

100 евро – 3163.8578

100 польских злотых – 735.7124

10 российских рублей – 4.2291

100 швейцарских франков – 2787.2943

100 юаней – 400.2249

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.