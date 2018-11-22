Курс валют от НБУ: евро продолжает дешеветь

На четверг, 22 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.
При этом евро подешевел на 2 копейки – до 31,68 грн/€.
Курсы валют на 22.11.2018:
100 долларов США – 2777.4898
100 евро – 3168.8381
100 польских злотых – 737.0248
10 российских рублей – 4.2116
100 швейцарских франков – 2794.1435
100 юаней – 400.5053
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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