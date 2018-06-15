Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

Доллар подорожал на 9 копеек, евро - на 2 копейки

На пятницу, 15 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 9 копеек.

Тем временем курс евро поднялся на 2 копейки и составил 30,75 грн/€.

Курсы валют на 15.06.2018:

100 долларов США - 2621.9678

100 евро - 3075.5682

100 польских злотых - 720.7631

100 российских рублей - 4.2119

100 швейцарских франков - 2654.7848

100 юаней - 410.0266

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.