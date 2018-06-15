Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

На пятницу, 15 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 9 копеек.
Тем временем курс евро поднялся на 2 копейки и составил 30,75 грн/€.
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Курсы валют на 15.06.2018:
100 долларов США - 2621.9678
100 евро - 3075.5682
100 польских злотых - 720.7631
100 российских рублей - 4.2119
100 швейцарских франков - 2654.7848
100 юаней - 410.0266
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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