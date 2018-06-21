Курс валют от НБУ: доллар и евро поднялись в цене

На четверг, 21 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,47 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки.
Курс евро также вырос, но на 15 копеек и составил 30,65 грн/€.
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Курсы валют на 20.06.2018:
100 долларов США - 2647.5945
100 евро - 3065.3849
100 польских злотых - 710.3691
100 российских рублей - 4.1617
100 швейцарских франков - 2657.0035
100 юаней - 408.9743
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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