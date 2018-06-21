Курс валют от НБУ: доллар и евро поднялись в цене

Доллар вырос на 3 копейки, а евро на - 15

На четверг, 21 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,47 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки.

Курс евро также вырос, но на 15 копеек и составил 30,65 грн/€.

Курсы валют на 20.06.2018:

100 долларов США - 2647.5945

100 евро - 3065.3849

100 польских злотых - 710.3691

100 российских рублей - 4.1617

100 швейцарских франков - 2657.0035

100 юаней - 408.9743

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.