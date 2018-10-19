Курс валют от НБУ: доллар и евро подскочили в цене

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Доллар подорожал на 12 копеек
Фото: flickr/Antonin

Доллар подорожал на 12 копеек

На пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,03 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 12 копеек.

Евро также подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,25 грн/€.

Курсы валют на 19.10.2018:

100 долларов США – 2803.6647

100 евро – 3225.6162

100 польских злотых – 750.3353

10 российских рублей – 4.2658

100 швейцарских франков – 2816.8861

100 юаней – 404.0354

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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