Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

Доллар и евро подешевели на 9 копеек

На понедельник, 8 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 копеек.

Евро также подешевел – на 9 копеек и его курс составил 32,31 грн/€.

Курсы валют на 08.10.2018:

100 долларов США – 2808.4816

100 евро – 3231.4389

100 польских злотых – 750.7118

10 российских рублей – 4.2152

100 швейцарских франков – 2826.4138

100 юаней – 408.8721

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.