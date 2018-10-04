Курс валют от НБУ: евро и доллар подорожали

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Доллар подорожал на 5 копеек
Фото: pixabay/pasja1000

Доллар подорожал на 5 копеек

На четверг, 4 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,32 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.

Евро подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,70 грн/€.

Курсы валют на 04.10.2018:

100 долларов США – 2832.0055

100 евро – 3270.4000

100 польских злотых – 761.3372

10 российских рублей – 4.3287

100 швейцарских франков – 2865.7553

100 юаней – 412.2994

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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