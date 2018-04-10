Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На вторник, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,02 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 4 копейки.
Курс евро также опустился, но на 11 копеек и составляет 31,84 грн/€.
Курсы валют на 10.04.2018:
100 долларов США - 2602.6968
100 евро - 3184.1393
100 польских злотых - 758.4354
10 российских рублей - 4.5004
100 швейцарских франков - 2698.8805
100 юаней - 412.7848
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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