Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На вторник, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,02 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 4 копейки.

Курс евро также опустился, но на 11 копеек и составляет 31,84 грн/€.

Курсы валют на 10.04.2018:

100 долларов США - 2602.6968

100 евро - 3184.1393

100 польских злотых - 758.4354

10 российских рублей - 4.5004

100 швейцарских франков - 2698.8805

100 юаней - 412.7848

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.