Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали после падения

На среду, 4 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,32 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 16 копеек.
Курс евро также вырос, но на 17 копеек и составляет 32,40 грн/€.
Курсы валют на 4.04.2018:
100 долларов США - 2632.9568
100 евро - 3240.6432
100 польских злотых - 769.9867
10 российских рублей - 4.5761
100 швейцарских франков - 2752.1386
100 юаней - 418.9530
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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