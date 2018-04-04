Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали после падения

Евро подорожал на 17 копеек, а доллар - на 16

На среду, 4 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,32 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 16 копеек.

Курс евро также вырос, но на 17 копеек и составляет 32,40 грн/€.

Курсы валют на 4.04.2018:

100 долларов США - 2632.9568

100 евро - 3240.6432

100 польских злотых - 769.9867

10 российских рублей - 4.5761

100 швейцарских франков - 2752.1386

100 юаней - 418.9530

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.