Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

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Доллар уступил гривне 8 копеек

Доллар уступил гривне 8 копеек

На четверг, 10 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 8 копеек.

Курс евро также снизился, но на 17 копеек, и составил 31,12 грн/€.

Курсы валют на 10.05.2018:

100 долларов США - 2621.9038

100 евро - 3112.1998

100 польских злотых - 727.2854

10 российских рублей - 4.1613

100 швейцарских франков - 2613.9760

100 юаней - 411.7429

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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