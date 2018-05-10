Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На четверг, 10 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 8 копеек.
Курс евро также снизился, но на 17 копеек, и составил 31,12 грн/€.
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Курсы валют на 10.05.2018:
100 долларов США - 2621.9038
100 евро - 3112.1998
100 польских злотых - 727.2854
10 российских рублей - 4.1613
100 швейцарских франков - 2613.9760
100 юаней - 411.7429
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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