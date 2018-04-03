Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро

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Евро подешевел на 18 копеек
Фото: minfin.com.ua

Евро подешевел на 18 копеек

На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,16 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 14 копеек.

Курс евро также подешевел на 18 копеек и составляет 32,23 грн/€.

Курсы валют на 3.04.2018:

100 долларов США - 2616.0960

100 евро - 3223.2919

100 польских злотых - 765.5184

10 российских рублей - 4.5668

100 швейцарских франков - 2736.4733

100 юаней - 416.0804

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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