Курс валют от НБУ: доллар и евро заметно подешевели

На понедельник, 2 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 24 копейки. Курс евро тем временем также подешевел, но на 29 копеек и составляет 32,41 грн/€.

Курсы валют на 2.04.2018:

100 долларов США - 2630.7046

100 евро - 3241.2911

100 польских злотых - 769.7932

10 российских рублей - 4.5939

100 швейцарских франков - 2751.7541

100 юаней - 418.4039

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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.