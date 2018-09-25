Курс валют: евро и доллар подорожали

Доллар вырос в цене на 6 копеек

На вторник, 25 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,11 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.

Курс евро также повысился на 10 копеек и составил 33,09 грн/€.

Курсы валют на 25.09.2018:

100 долларов США – 2811.1097

100 евро – 3309.5194

100 польских злотых – 769.4946

10 российских рублей – 4.2490

100 швейцарских франков – 2931.3724

100 юаней – 409.9542

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.