Курс валют: евро подешевел, доллар сохранил свою позицию

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Курс доллара не изменился
Фото: flickr / Алексей М

Курс доллара не изменился

На понедельник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,06 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар остался на прежнем уровне.

Курс евро в то же время опустился на 3 копейки и составил 32,99 грн/€.

Курсы валют на 24.09.2018:

100 долларов США – 2806.2880

100 евро – 3299.9141

100 польских злотых – 768.3868

10 российских рублей – 4.2359

100 швейцарских франков – 2939.0043

100 юаней – 409.9119

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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