Под 0%. Ощадбанк и ПриватБанк предоставляют льготные кредиты аграриям на посевную 30 марта, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Ощадбанк и ПриватБанк выдают кредиты сельхозпроизводителям под 0% (Фото:Максим Козицкий / Telegram)

Ощадбанк и ПриватБанк начали предоставлять беспроцентные займы аграрному бизнесу. Рассказываем об особенностях этих кредитных программ в госбанках.

Как сообщили в Ощадбанке, по условиям программы до 31 мая 2022 года ставка для агроклиента составит 0%, срок кредитования — 6 месяцев, сумма кредита — до 60 млн грн.

«Основным обеспечением может выступать государственная гарантия в объеме до 80% кредита, предоставляемого в рамках программы государственных гарантий на портфельной основе», — пояснили в Ощаде.

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Оформить заявку на кредитование можно по ссылке или обратившись в отделение Ощадбанка с пакетом документов, содержащим правоустанавливающие документы, отчетность и информацию о потенциальном обеспечении.

По данным Ощада, в первый месяц войны клиенты — представители микро, малого и среднего бизнеса привлекли в банке кредиты на общую сумму более 215 млн грн.

В свою очередь, ПриватБанк начал выдачу агрокредитов на посевную по программе господдержки с 24 марта.

В рамках программы предоставляются кредиты на сумму до 5 млн грн без залога и страхования, а также компенсация процентной ставки, за счет которой клиенты оплачивают 0% годовых с оплатой разовой комиссии до 1% суммы кредита.

Для получения кредита на сумму свыше 5 млн грн агропроизводитель дополнительно должен предоставить в залог сельхозтехнику, которая обеспечит не менее 20% суммы кредита.

Как сообщили в Привате, по состоянию на 30 марта банк выдал кредиты 221 агропроизводителю на общую сумму 596 млн грн и утвердил выдачу еще 1,16 млрд грн для 442 аграриев.

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