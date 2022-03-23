Поддержи ВСУ. Ощадбанк начал продавать военные облигации всем желающим гражданам Украины 23 марта, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Ощадбанк начал продавать военные облигации физическим и юридическим лицам (Фото:Ощадбанк / Flickr)

Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций. Воспользоваться этой услугой могут как физические, так и юридические лица — резиденты Украины.

Как напомнили в банке, военные облигации — это государственные ценные бумаги, разновидность облигаций внутреннего государственного займа, эмитентом которых является Министерство финансов. Их особенность состоит в том, что эти облигации целевые — средства от их размещения государство будет направлять на финансирование ВСУ и другие потребности, возникающие во время военного положения.

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Основные условия покупки военных облигаций через Ощадбанк следующие:

— валюта, срок обращения и ставка доходности определяются условиями аукциона Министерства финансов;

— согласно решению НБУ при покупке военных облигаций проверка источников происхождения средств не осуществляется;

— погашение военных облигаций и выплата дохода производится в валюте облигаций в сроки, установленные условиями их выпуска (результаты размещения военных облигаций публикуются на сайте Министерства финансов);

— налог на доходы физического лица и военный сбор с сумм погашения таких облигаций и выплат соответствующего дохода не удерживаются.

«В условиях военного положения покупка военных облигаций через Ощадбанк осуществляется по упрощенной процедуре. Физлица, являющиеся действующими клиентами Ощада, могут приобретать военные облигации без посещения учреждения банка, достаточно позвонить туда и дистанционно оформить все необходимые документы. Премиум-клиенты могут контактировать по этому поводу со своими премиум-менеджерами. Новым клиентам для покупки военных облигаций необходимо обратиться в учреждение банка. Клиентам-юридическим лицам для покупки облигаций нужно обратиться к аккаунт-менеджерам в Ощадбанке», — сообщили в финансовом учреждении.

С актуальным режимом работы отделений Ощада можно ознакомиться по этой ссылке.

Более подробную информацию о покупке военных облигаций через Ощадбанк можно получить здесь.

Как сообщалось, 1 марта Минфин впервые разместил военные облигации на 8,1 млрд грн под 11% со сроком обращения в один год.

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