Если рядом нет Укрпошты. Ощадбанк начал выдавать соцвыплаты независимо от места регистрации и проживания
Ощадбанк начал выдавать социальные выплаты независимо от места регистрации и проживания (Фото:Ощадбанк / Flickr)
Отныне все социальные выплаты можно получить в Ощадбанке, независимо от того, где граждане получали их раньше.
Как сообщили в Ощадбанке, в случае если клиент переехал и рядом нет отделения Укрпошты, все социальные выплаты можно получить в банке независимо от места регистрации и проживания.
Для получения социальных выплат с собой нужно иметь паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и пенсионное удостоверение (при наличии).
Те лица, которым выплаты поступают на карту Ощада, будут получать их по-прежнему — безналичным перечислением.
С перечнем работающих отделений Ощадбанка можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 марта Укрпошта доставила 80% пенсий за март.
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