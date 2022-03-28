Если рядом нет Укрпошты. Ощадбанк начал выдавать соцвыплаты независимо от места регистрации и проживания

28 марта, 17:23
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Ощадбанк начал выдавать социальные выплаты независимо от места регистрации и проживания (Фото:Ощадбанк / Flickr)

Ощадбанк начал выдавать социальные выплаты независимо от места регистрации и проживания (Фото:Ощадбанк / Flickr)

Отныне все социальные выплаты можно получить в Ощадбанке, независимо от того, где граждане получали их раньше.

Как сообщили в Ощадбанке, в случае если клиент переехал и рядом нет отделения Укрпошты, все социальные выплаты можно получить в банке независимо от места регистрации и проживания.

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Для получения социальных выплат с собой нужно иметь паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и пенсионное удостоверение (при наличии).

Те лица, которым выплаты поступают на карту Ощада, будут получать их по-прежнему — безналичным перечислением.

С перечнем работающих отделений Ощадбанка можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 марта Укрпошта доставила 80% пенсий за март.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Беженцы Соцвыплаты Переселенцы Пенсии Ощадбанк Война России против Украины

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