Гривня продолжила падение

Котировки гривни выросли с 27,89 -27,90 грн/$1 на закрытии торгов в понедельник, 26 ноября, до 28,07- 28,15 грн/$1 на открытии межбанковского валютного рынка во вторник.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили дилеры коммерческих банков.

Средний курс покупки доллара на "черном" рынке 27 ноября в Украине вырос с 28,3 грн/$1 до 28,8 грн/$1, курс продажи – с 28,5 грн/$1 днем ранее до 29,35 грн/$1.

Банки столицы покупают доллары по курсу 27,5-28,2 грн/$1, продают – по курсу 28,5-29,5 грн/$1.

Напомним, что накануне украинские банки резко подняли курсы валют – у некоторых "ценники" на наличный доллар США подскочили за день сразу на 1 грн.

Официальный курс НБУ, который опирается на сделки межбанка, демонстрирует незначительное повышение и все еще ниже уровня 28 грн/$. На вторник НБУ поднял его всего лишь на 10 копеек – 27,89 грн/$, а курс евро поднял на 15 копеек – до 31,70 грн/€.

Ранее партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесанный сказал в комментарии НВ Бизнес, что определенная нервозность на рынке действительно связана с введением военного положения. Компании, которые имеют гривню, хотят ее обменять на валюту. Впрочем, по прогнозам компании, курс сохранится в коридоре 27,70-28,20 грн/$, возможно, будет скорректирован в пределах 28-28,5 грн/$.