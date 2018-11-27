Курс валют от НБУ: евро и доллар подскочили в цене

На вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек.
Евро также подорожчал на 15 копеек – до 31,70 грн/€.
Курсы валют на 27.11.2018:
100 долларов США – 2789.8447
100 евро – 3170.1005
100 польских злотых – 738.6068
10 российских рублей – 4.1948
100 швейцарских франков – 2797.4766
100 юаней – 401.9451
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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