Курс валют от НБУ: евро и доллар подскочили в цене

На вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек.

Евро также подорожчал на 15 копеек – до 31,70 грн/€.

Курсы валют на 27.11.2018:

100 долларов США – 2789.8447

100 евро – 3170.1005

100 польских злотых – 738.6068

10 российских рублей – 4.1948

100 швейцарских франков – 2797.4766

100 юаней – 401.9451

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.