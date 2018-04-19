ЕС ужесточил контроль над криптовалютами

Странам-членам Евросоюза будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство

Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Европейского Союза (ЕС), среди которых и усиление контроля над криптовалютами.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Так, были введены более строгие меры регулирования виртуальных валют. Для того, чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалюты должны быть зарегистрированы, так же как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в официальном журнале ЕС. Странам-членам Евросоюза будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

Напомним, что в декабре 2017 года Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин.

В январе 2018 года в Европейской комиссии заявляли о планах контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций.

По подсчетам Европола, примерно 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов от незаконных доходов в Европе отмываются благодаря криптовалютам.