В ЕС задумались о контроле рынка криптовалют

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Европейская комиссия собралась контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использование для незаконных финансовых операций.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщили в пресс-службе ЕК.

"Не надо путать разные вещи: Европа должна пользоваться блокчейном, но мы должны быть бдительными и предотвращать их использование для незаконных операций", - сказал Домбровскис.

Напомним, что в декабре 2017 года Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин.

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